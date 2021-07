Succesvol inkopen doen begint bij CAST, hét handelsplatform voor de schoenen-,sport- en modebranche

Benieuwd naar onze beurzen aankomend seizoen? Lees hieronder meer!

Kidsdag

Op maandag 6 september 2021 staat CAST (onder voorbehoud) in het teken van KIDS! Dé gelegenheid om je assortiment aan te vullen met nieuwe kinderschoenen. Op de gastexpo zijn diverse kinderschoenenmerken aanwezig!

De Schoenendagen

De Schoenendagen is een driedaags evenement dat (onder voorbehoud) plaatsvindt op 12, 13 en 14 september 2021. Tijdens de Schoenendagen zijn alle vaste showrooms in Nieuwegein geopend. Tevens zijn er gastexposanten aanwezig op de gastexpo!

Lederwarendagen

CAST staat op 20 en 21 september 2021 (onder voorbehoud) volledig in het teken van Lederwaren & Accessoires. Deze inkoopdagen zijn toegankelijk voor alle leveranciers, winkeliers en inkopers uit de schoenen-, sport- en modebranche uit de Benelux.

Comfortdag

27 september 2021 zet CAST (onder voorbehoud) het centrum in het teken van COMFORT. Deze dag is hét perfecte moment om je assortiment aan te vullen met (nieuwe) comfortmerken!

Let op: De datum van bovenstaande evenementen zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid kunnen evenementen verplaatst of afgelast worden. Indien nodig zal hierover duidlelijk gecommuniceerd worden. Wij rekenen op ieders begrip. Lees meer over onze evenementen op cast.nl/open-dagen-en-events

Over CAST

CAST is hét handelsplatform voor de schoenen-, sport- en modebranche. Sinds 1984 brengen wij op een efficiënte wijze vraag en aanbod in de branche bij elkaar. CAST ligt in het centraal gelegen Nieuwegein, direct langs de A2. Naast het faciliteren van vaste showrooms organiseren wij een aantal keer per jaar verschillende beurzen.