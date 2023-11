Technologie meets mode: Lenovo maakt outerwear met Maium, Ranra en Kit Wan Studios

Lenovo, een Chinese maker van hardware en elektronica, begeeft zich op mode terrein. Het tech bedrijf heeft Maium, Ranra en Kit Wan Studios gevraagd elk een innovatieve jas met functionele eigenschappen en ruimte voor een tablet te maken.

Het Amsterdamse regenmerk Maium heeft een ‘cocoon coat’ ontworpen: een opblaasbare poncho die kan worden getransformeerd tot een hangmat.

"Mijn ontwerp is geïnspireerd op het idee van een vlinder in de natuur, en hoe die uit zijn cocon komt om het leven te ervaren,” vertelt Anita Palacios - medeoprichter en ontwerper van Maium in het persbericht. “Ik wilde een kledingstuk ontwerpen dat ultiem comfortabel aanvoelt tot het punt dat je het niet meer uit wilt doen - maar dat ook transformeert in iets functioneels en leuks.” De cocoon coat is nu beschikbaar voor pre-order via de website van Maium. Het kledingstuk is verkrijgbaar in roze en zwart, kost 499 euro en wordt naar verwachting eind februari 2024 uitgeleverd.

The MAIUM coat uit de Lenovo Tab Wear-collectie Credits: Mighty Fine

Design studio Ranra uit Reykjavik (IJsland) en Londen (VK) gespecialiseerd in transseasonal outerwear heeft een waterdichte anorak ontworpen. Bijzonder is dat de ‘isolerende’ capuchon ruis- en licht onderdrukkende eigenschappen heeft.

The RANRA coat uit de Lenovo Tab Wear-collectie Credits: Mighty Fine

Het derde ontwerp, die van mannenmode ontwerper en beeldend kunstenaar Kit Wan Studios uit Hongkong, is een technische lange jas met print. Het kledingstuk heeft meerdere zakken voor ‘extra tablet-accessoires zoals koptelefoons en oplaadsnoeren’ en is aanpasbaar.

The KIT WAN STUDIOS coat uit de Lenovo Tab Wear-collectie Credits: Mighty Fine

De innovatieve outerwear capsule collectie ‘de Lenovo Tab Wear-collectie’ werd eerder deze maand bekendgemaakt. Het is een concept van het creatieve bureau SuperHeroes.

Het wereldwijd opererende tech bedrijf Lenovo bedient consumenten in 180 landen en heeft een jaarlijkse omzet van 62 miljard US dollar (omgerekend zo’n 56,6 miljard euro), zo wordt in het persbericht gedeeld. Bij de gigant werken 77.000 mensen wereldwijd.