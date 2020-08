The Hague Fashion Week gaat toch door

Ondanks het coronavirus gaat Fashion Week The Hague toch door, zo meldt de organisatie in een persbericht. Van 25 tot en met 27 september zal het evenement in Den Haag plaatsvinden met catwalkshows, tentoonstellingen, films en workshops. Hiermee wil de organisatie bewijzen dat Den Haag een modestad is.

De organisatie heeft besloten het evenement door te laten gaan in afgeslankte vorm: “We hebben keihard gewerkt om een coronaproof programma samen te stellen waarbij we modetalent uit de regio het podium kunnen bieden dat ze verdienen. Juist in deze tijd hebben modeontwerpers het niet gemakkelijk, vandaar dat we THFW dit jaar toch organiseren,” aldus initiatiefnemer Allan Vos in het persbericht.

Tijdens het evenement kunnen modeshows in The Student Hotel, mode-exposities in het Venduehuis, modetentoonstellingen in het Kunstmuseum en workshops in Madurodam gevolgd worden. Sommige activiteiten zijn ook digitaal beschikbaar: op een groot scherm in de binnenstad of in de bibliotheek in Den Haag.

The Hague Fashion Week wil Den haag op de kaart zetten als modestad

Het doel van het jaarlijks terugkerende modefestival The Hague Fashion Week is het op de kaart zetten van regio Den Haag als een modestad. Volgens de organisatie is er veel talent maar weinig ruimte voor een podium dat ontwerpers nodig hebben om zich te ontwikkelen. Met dit evenement wil de organisatie nieuwe namen in de modewereld een kans geven om zichzelf en hun werk te presenteren. “Voor elke vorm van mode moet ruimte zijn, maar creativiteit en liefde voor het vak, creativiteit, diversiteit en ambacht staan voorop.”

Foto: Pasarella Photography