Thuiswinkel.org komt met certificering voor online verkopers

Verkopers op platformen en marktplaatsen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ontvangen voortaan een certificering van Thuiswinkel.org. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Gecertificeerde b2c-verkopers mogen het keurmerk Thuiswinkel Waarborg voeren, en b2b-verkopers mogen het keurmerk Zakelijk voeren.

Doel van de certificering is om consumenten beter te beschermen op platformen en marktplaatsen, aldus Thuiswinkel.org in het bericht. Daarnaast wil de belangenvereniging verkopers hiermee de mogelijkheid bieden om zich te onderscheiden van andere verkopers.

“Steeds meer zakelijke kopers en consumenten kopen via (inter)nationale platformen en marktplaatsen en steeds vaker verkopen retailers en merken daar hun producten en diensten”, zegt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, in het bericht. “Met het introduceren van de certificering voor verkopers op platformen, en het daaraan gekoppelde keurmerk en bijpassende certificaat, biedt Thuiswinkel.org extra bescherming voor kopers, aangezien gecertificeerde verkopers worden gecheckt op een (Nederlandse of Europese) KvK-inschrijving, hun financiële stabiliteit via een kredietbeoordeling en de geldende wet- en regelgeving. Consumenten hebben bovendien recht op onafhankelijke geschillenbeslechting,” aldus Jongen.