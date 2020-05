TMO alumnus Lieke van Hulsbergen over haar sustainable label TET.swimwear in coronatijd

Een jaar geleden spraken we alumnus Lieke van Hulsbergen al een keer. Ze was toen net haar eigen bedrijf TET.swimwear op Bali gestart, met haar eigen swimwear lijn van gerecycled materiaal. Dit jaar stond ze op het punt om haar tweede collectie te presenteren en toen… brak de coronacrisis uit. “Het eerste jaar is er veel gebeurd en ik had onwijs veel zin in de lancering van onze tweede collectie!”

Niet bij de (zwem)pakken neerzitten

Wie nu denkt dat Lieke van Hulsbergen (26) het helemaal niet meer ziet zitten, heeft het behoorlijk mis. “We hadden met onze nieuwe collectie willen knallen tijdens de lancering op 31 maart met een influencerparty waar we grote namen voor hadden weten te strikken. Een week later zou onze nieuwe collectie bij De Bijenkorf in Rotterdam en Eindhoven liggen. Dat is natuurlijk behoorlijk balen nu dit – voorlopig – niet door kan gaan. Maar online is alles te bestellen. Zowel via onze eigen website als via de site van De Bijenkorf. En aangezien ik gehoord heb dat het zonnetje al heel goed z’n best doet in Nederland, zou ik zeggen: ga lekker met je nieuwe bikini – desnoods achter glas – in de zon zitten op je eigen balkonnetje of tuin,” lacht de altijd vrolijke Lieke.

Pop-up store

Met De Bijenkorf had Lieke een mooie deal gesloten. “Wij hebben hier op Bali met de hand bamboe meubeltjes laten maken die we zouden gebruiken om onze pop-up stores helemaal in eigen sferen in te richten. De meubels staan nu voorlopig nog even in de achtertuin van mijn moeder in Nederland. Ik kan niet wachten tot De Bijenkorf weer opengaat!”

Productie in China

De swimwear, en inmiddels ook de andere items als resort- en yoga wear, worden in China gemaakt. Lieke: “We waren pas van fabriek geswitcht en hadden een goed bedrijf gevonden dat ook op mindere aantallen kan produceren. Alles zou vóór het Chinees Nieuwjaar af zijn. Nou, dat was het bijna… Gelukkig had ik net zelf een bezoek gebracht aan de fabriek en zodoende aardig wat goodwill opgebouwd. Ik wilde per se op tijd mijn spullen leveren aan De Bijenkorf. Ik heb er echt elke dag achteraan gezeten en ja hoor, ik heb alles nét op tijd kunnen leveren.”

Crisismanagement geleerd op TMO

“Wat dat betreft merk ik echt dat ik op TMO heb geleerd om in de praktijk te werken. Vooral het Trend Event heeft me onder andere geleerd om bijvoorbeeld snel te schakelen als iets niet op tijd geleverd dreigt te worden. Je kunt wel zeggen dat ik op TMO heb geleerd wat crisismanagement inhoudt! De stagiaires die ik hier regelmatig van andere opleidingen krijg, kunnen dat dan weer bij mij leren.“