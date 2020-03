TMO Fashion Business School biedt lessen online aan

Waar veel scholen nog worstelen met het online voortzetten van hun lessen, biedt TMO Fashion Business School sinds maandag haar lessen voor 75 procent online aan. De afgelopen tijd is de school dag en nacht bezig geweest de lessen online in te richten, virtuele classrooms op te zetten en het instrueren van docenten en studenten zodat maandagochtend de lessen volgens het reguliere rooster zoveel mogelijk konden doorgaan.

De lessen die normaal gesproken fysiek werden aangeboden, kunnen nu vanachter de laptop thuis worden gevolgd. Persoonlijke coaching van studenten tijdens bijvoorbeeld onderzoeksprojecten gebeurt via Skype, FaceTime en WhatsApp.

TMO was al langer bezig met het inrichten van future proof onderwijs. Door de coronacrisis is dat in een stroomversnelling gekomen. “Het is waanzinnig om te zien hoe onze docenten hiermee zijn omgegaan. We zijn blij verrast met de inventiviteit en creativiteit die een ieder heeft laten zien. Zowel docenten, ICT als kantoormedewerkers. De saamhorigheid en het er samen de schouders onder willen zetten in deze onzekere tijd is indrukwekkend en geeft energie”, aldus onderwijsverantwoordelijk manager Chris van Veldhuizen.