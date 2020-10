Tommy Hilfiger lanceert circulair initiatief 'Tommy for Life', pilot in Nederland

Tommy Hilfiger is een de van de grote modelabels die recent een nieuw circulair initiatief heeft gelanceerd om oude kledingstukken nieuw leven in te blazen. Tommy for Life is een nieuw circulair business model dat tweedehands of beschadigde Tommy Hilfiger- en Tommy Jeans kleding repareert of transformeert in nieuwe limited-edition kledingstukken. Daarna zullen ze opnieuw verkocht worden op tommyforlife.com. De pilot zal plaatsvinden in Nederland en vervolgens uitbreiden naar andere Europese markten in 2021, zo wordt verteld tijdens een persevenement op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger in Amsterdam.

Het programma is onderverdeeld in drie categorieën, Reloved, Refreshed en Remixed. Reloved: tweedehands kledingstukken die zijn ingeleverd door consumenten. Refreshed: herstelde kledingstukken van winkel en e-commerce retourzendingen. Remixed: producten die niet meer gerepareerd konden worden en vervolgens uit elkaar zijn gehaald en gebruikt om nieuwe, unieke designs te ontwikkelen. De laatste categorie zal volgend jaar gelanceerd worden.

Dus hoe werkt het? Vanaf vandaag worden consumenten gevraagd om hun oude en beschadigde Tommy stukken in de winkel of via de post op te sturen voor kortingsvouchers. Daarna zal Tommy Hilfiger's partner voor dit initiatief, The Renewal Workshop - een circulair reparatie bedrijf uit Amsterdam — de gedoneerde items uitzoeken, schoonmaken en repareren. Stukken die niet meer gerepareerd kunnen worden zullen gemixt worden in nieuwe, unieke designs. Als ze in zo een slechte staat zijn dat ze niet gemixt kunnen worden, zullen ze in garen veranderd worden.

Tommy Hilfiger lanceert circulair programma

En Tommy Hilfiger wil niet alleen oude kleding van consumenten repareren, het wil ook beschadigde kledingstukken van haar eigen leveringsketen repareren. Bijvoorbeeld stukken uit magazijnen die als ‘stuk’ zijn bestempeld, door bijvoorbeeld vlekken, gebroken naden of missende knopen.

Tommy for Life is onderdeel van het grote duurzame initiatief Make it Possible, waardoor het bedrijf ook al heeft aangekondigd dat hun doel is om producten die volledig circulair zijn en onderdeel kunnen zijn van een duurzame loop in 2030.

“Het is nu echt tijd om serieuze, impactvolle veranderingen in de mode industrie te implementeren, dus we zijn bereid om hieraan te voldoen,” zei Martijn Hagman, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe CEO. “Tommy for Life biedt een oplossing voor een van de grootste uitdagingen van deze industrie: veranderen van een ‘take-make-waste’ aanpak naar een model waarin we onze producten en materialen zolang mogelijk blijven gebruiken. Onze investeringen in een business model dat hierin pioniert op deze schaal en complexiteit, zullen echt impact hebben - niet alleen op ons merk, maar ook op de toekomst van de branche als geheel.”

