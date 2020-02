Trends: Zes versies van het herenmaatpak om op in te zetten

Ontwerpers van mannenmode, moe van streetwear, zetten momenteel in op maatwerk. Zelfs Virgil Abloh, de grootste referentie binnen streetstyle, heeft zichzelf hervonden en presenteerde voor het herfst/winter 2020/2021-seizoen maatpakken voor zowel zijn eigen label Off-White als voor de herenlijn van Louis Vuitton. Maar de streetwear-kledingkast zal niet verdwijnen, maar opent in plaats daarvan nieuwe deuren voor het creëren van maatwerk. Of het nu gaat om accessoires of de pasvorm, de nonchalante accenten maken het driedelige pak en de pantalons populair.

De streetwear-aanpak is niet de enige die overhemden en op maat gemaakte jassen in een nieuw jasje steekt. Van ‘Gucciaanse’ fantasie tot een kleurrijke top-tot-teen look, FashionUnited onderzoekt de opvallende trends die de wereld van het herenmaatpak verfrissen.

Terracotta

Zand- en aardetinten kleurden een groot deel van de herfst 2020/2021-catwalkshows voor heren. Olivier Rousteing, artistiek directeur van Balmain, zette in op nuances van de Sahara en presenteerde een vloeiende collectie.

AH20-21 - Louis Gabriel Nouchi / Ferragamo / Balmain

Een vleugje waanzin

De gekke fantasie gedreven door modehuis Gucci strekt tot aan herenmaatpakken. Het vernieuwt herenmode op een humoristische manier, van discrete, stilistische details tot aan totale looks. Een stijl die ook werd overgenomen door Kim Jones, creatief directeur van Dior’s herenlijn, die inspiratie putte uit decadent Engels chic om zijn collectie te besprenkelen met lange paisley shirts, parelen handschoenen en barrets.

AW20/21 - Dior / Gucci / Off-White

Kleurexplosie

Vergeet tennisstrepen tegen een antraciete achtergrond, want voor de herfst/winter 2020/2021 wordt het pak in monochrome, heldere, theatrale tinten gedragen. De stijl werd met name overgenomen door de huizen Ami Paris en Berluti.

AW20/21 - Ami Paris / Berluti

Op maat gemaakt streetwear

Het domein van streetwear werpt een nieuwe blik op het domein van herenmaatpakken. Vloeiende details, elasticiteit, functionaliteit, losse pasvorm, het dragen van een heuptasje over de borst - het kan allemaal. Virgil Abloh zei: “Het pak, symbool van formaliteit, handel en succes, staat op het punt om zijn comfortzone te verlaten”.

AW20/21 - Louis Gabriel Nouchi / LV / Berluti

Top tot teen leer

Leer en de ersatz-structuur geven herenmaatpakken een nonchalant en avontuurlijk uiterlijk. De herfst/winter 2020/2021-show van Berluti, die vol zat met gepatineerd leer, was een ode aan het materiaal.

AW20/21 - Berluti / Ferragamo / Louis Gabriel Nouchi

Workwear op maat

Workwear items hebben hun potentieel allang bewezen als tijdloze klassiekers. Klep- of knoopzakken, stevige materialen, boxy snitten - klassiekers van de herenmaatpakken.

AW20/21 - Dior / Ferragamo / Louis Gabriel Nouchi

