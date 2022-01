Van catwalk tot het straatbeeld: Nepbont

De modeweken in Amsterdam, Oslo, Melbourne en Helsinki hebben allemaal bont verboden, maar in Parijs, Milaan en New York laten de modeweken het aan de ontwerpers zelf over. Steeds meer merken kiezen er nu echter voor om echt bont in hun collecties in te ruilen voor imitatiebont.

Het begin van de trend

Het anti-bontactivisme kan worden teruggevoerd tot de jaren tachtig. In 1985 coördineerden twee activistische groepen, Trans Species Unlimited (TSU) en de Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), de eerste geweldloze acties tegen bont op de stoep bij de winkels van Macy's, zowel in New York als in Sacramento, Californië. Het jaar daarop herhaalden George Cave en Cres Vellucci van TSU de activiteiten op de drukste winkeldag van het jaar, Black Friday, en ‘Fur-Free Friday’ werd officieel in het leven geroepen en heeft sindsdien altijd plaatsgevonden.

Stella McCartney was een pionier

FW15 Stella McCartney/Catwalk Pictures

Stella McCartney heeft zichzelf gevestigd als een leider op het gebied van duurzame mode. Sinds de start van haar bedrijf in 2001 heeft McCartney collecties ontworpen die volledig zonder leer of bont zijn gemaakt. Pas in 2015 voelde McCartney zich comfortabel genoeg om gebruik te maken van bontalternatieven.

FW15 Stella McCartney/Catwalk Pictures

"Modern namaakbont lijkt zo veel op echt bont, dat op het moment dat het het atelier verlaat niemand kan zien dat het geen echt bont is," vertelde McCartney ooit aan de krant The Guardian. "En daar heb ik mee geworsteld. Maar ik heb er de laatste tijd met jongere vrouwen over gesproken en die willen niet eens echt bont. Dus ik heb het gevoel dat de tijden zijn veranderd, en dat we stoffen kunnen maken die op bont lijken, zolang het maar niet-dierlijk is."

Grote merken stoppen met het gebruik van dierenbont

E-commercegiganten Net-a-Porter en Farfetch hebben beide toegezegd in 2018 te stoppen met de verkoop van echt bont. Na dit besluit voegde Chanel zich bij een lange lijst van merken, waaronder Gucci, Burberry en Versace, door aan te kondigen dat het geen echt bont meer zou gebruiken. In hetzelfde jaar, na een reeks besprekingen met PETA, kondigde Michael Kors aan dat het zou stoppen met het gebruik van alle dierlijk bont.

FW 18 Givenchy/Catwalk Pictures

Givenchy's faux fur jassen stalen de show op de FW18 show van het modehuis. Ontwerper Claire Waight Keller perfectioneerde het realistische uiterlijk van couturebont door inspiratie te putten uit de archieven van het label uit de jaren tachtig, toen het huis nog onder leiding stond van Hubert de Givenchy.

FW18 Givenchy/Catwalk Pictures

FW18 Givenchy/Catwalk Pictures

Vanaf Gucci in 2017 hadden de meeste modemerken van de Franse luxegroep Kering, waaronder Balenciaga, Bottega Veneta en Alexander McQueen, het gebruik van bont al stopgezet, met alleen Saint Laurent en Brioni die het af en toe nog gebruikten. In 2021 kondigde Kering aan dat al haar merken zouden stoppen met het gebruik van dierenbont, met ingang van de FW22-collecties, die begin 2022 zullen worden getoond.

SS19 Gucci/Catwalk Pictures

House of Fluff

Beeld: Ruven Afanadour/House of Fluff

Kym Canter richtte House of Fluff in 2017 op met als doel faux fur-stukken aan te bieden die veel aantrekkelijker waren dan die van echt bont.

"We willen de keuze tussen schoonheid en moraal elimineren door cruelty-free modeproducten te vervaardigen die je van binnen net zo goed laten voelen als je er aan de buitenkant uitziet. Deze unieke producten houden je niet alleen warm, maar ook cool. Het gaat ons misschien om de ethiek, maar we houden ook van stijl".

Beeld: House of Fluff

Canter was zich ervan bewust dat de meeste dierproefvrije pelzen niet-biologisch afbreekbare vezels zoals polyester en acryl bevatten en haar doel was om dierproefvrije bontproducten aan te bieden die geen synthetische stoffen bevatten. De afgelopen jaren heeft House of Fluff een aantal plantaardige stoffen ontwikkeld, waaronder BIOFUR™, een collectie van plantaardig en gerecycled textiel dat op natuurlijke wijze biologisch afbreekbaar is of volledig machinaal kan worden gerecycled.

Beeld: House of Fluff

"Ons plan voor de toekomst is om House of Fluff om te vormen tot een merk dat alleen de meest bio-efficiënte textielsoorten op de markt gebruikt, en om onze overtuiging te versterken als een innovatiestudio die vooruitgang creëert in de ontdekking van diervrij, duurzaam textiel. We willen niet dat het leven na de dood van een product dat we maken, bijdraagt aan het probleem van plasticvervuiling," zegt Canter.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.