Van high-end pet fashion naar innovatieve community-app: MEOMARI lanceert MEO MATE

Voortbouwend op de creatieve basis en visie achter het ultraluxe hondenaccessoiremerk MEOMARI, zet medeoprichter Madelief Beije een volgende stap in het versterken van de band tussen mens en dier. Deze zomer lanceert zij MEO MATE: een innovatief digitaal platform dat de wereld van hondenliefhebbers samenbrengt in een community die draait om zorg, verbinding en stijl. MEO MATE is gratis en toegankelijk voor iedereen.

In het verlengde van MEOMARI combineert MEO MATE functionaliteit en esthetiek, met onder andere een eigen marktplaats waar gebruikers tweedehands hondenkleding kunnen ruilen, doneren of verkopen. Een logisch verlengstuk van MEOMARI’s filosofie: kwaliteit, duurzaamheid en design – ook digitaal.

Community met visie

MEO MATE biedt een nieuwe manier van samenleven tussen mens en hond, met als doel het versterken van een inclusieve en zorgzame gemeenschap. Van wellness tracking tot het vinden van speelmaatjes, van het boeken van een oppas tot het plannen van hondvriendelijke uitstapjes: de app ondersteunt het dagelijks leven van hondenbezitters en opent nieuwe vormen van sociaal contact en gedeelde zorg.

Credits: MEOMARI

Wat biedt MEO MATE?

Een overzichtelijke marktplaats voor producten en diensten, inclusief hondenkleding. Gebruikers kunnen kleding ruilen, doneren of verkopen, wat bijdraagt aan circulariteit in de niche van pet fashion.

Een oppas matchingservice, waarbij ook sociaal geïsoleerde mensen gekoppeld kunnen worden aan honden voor gezelschap én een zakcentje.

De mogelijkheid om lokale speelmaatjes te vinden voor je hond.

Tools voor het plannen van uitstapjes en reizen, inclusief aanbevelingen voor hondvriendelijke plekken.

Een functie voor het bijhouden van gezondheid en welzijn van je hond.

“Met MEO MATE bouwen we voort op de wereld die MEOMARI heeft neergezet. Waar MEOMARI staat voor elegantie en expressie via accessoires, staat MEO MATE voor de verbinding eromheen. Het is technologie met een hart. Stijlvol, zorgzaam en inclusief,” aldus oprichter Madelief Beije.

Altijd in ontwikkeling

Het platform blijft zich voortdurend ontwikkelen. MEO MATE start in Nederland met een lokale focusgroep, en zal in de maanden daarna worden uitgebreid met nieuwe functies, diensten en samenwerkingen.