Vier de kunst van het nietsdoen in stijl met Snurk.

SNURK is er om je horizontale leven beter en relaxter te maken. Want wat zijn we allemaal druk druk tegenwoordig. Maar net als de batterij van onze smartphones, moeten ook wij mensen af en toe opladen. En dus worden goed slapen en bewust niksen steeds belangrijker.

Achter de Horizontal Wear van SNURK zit een heel verhaal. Een duurzaam maakproces, een creatieve filosofie en een clubje enthousiaste, hardwerkende mensen uit Nederland en Portugal.

Met SNURK vier je de kunst van het nietsdoen en ontdek je het plezier van bewuster kopen. De loungewear en pyjama collectie is verkrijgbaar voor het hele gezin en wordt gemaakt van GOTS gecertificeerd biologisch katoen. Het merk wordt verkocht online en in de betere lingeriezaken, conceptstores en mode boetieks.

