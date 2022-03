Viktor&Rolf presenteert nieuwe bruidscollectie door middel van show

Het modehuis presenteert voor het eerst hun nieuwe bruidscollectie tijdens Barcelona Bridal Night, de gala-avond van de Barcelona Bridal Fashion Week, zo is te lezen in het persbericht van Barcelona Bridal Fashion Week.

De modeshow - die tevens de eerste is die het bedrijf in Spanje heeft gehouden - zal plaatsvinden op woensdag 20 april in het Xavier Corberó Centrum voor Onderzoek en Artistieke Activiteiten, zo luidt het persbericht.

Voor de show tijdens Barcelona Bridal Night bereiden Viktor&Rolf een presentatie voor die geïnspireerd is door haute couture invloeden, met een surrealistische en kenmerkende touch. Dit resulteert in een gedurfde en opvallende bruidslijn met sculpturale en romantische ontwerpen. De ontwerpen weerspiegelen het perspectief van de ontwerpers die altijd de grenzen opzoeken, aldus het persbericht.

Volgens Estermaria Laruccia, directeur van BBFW, passen Viktor Horsting en Rolf Snoeren (de oprichters van het modehuis Viktor & Rolf) perfect bij hun idee van mode. Laruccia vertelt in het persbericht: "In elk van hun jurken slagen zij erin een concept van 'schoonheid' te vangen dat veel verder gaat dan esthetiek en volledig doordringt in de wereld van kunst, creativiteit en experiment, met de elegantie, zorg en striktheid van een bedrijf dat gewend is om zowel haute couture als prêt-à-porter te beheersen. We kunnen niet trotser zijn op hun aanwezigheid hier, die ongetwijfeld meer innovatie, kunst en cultuur in de wereld van de bruidsmode en de beurs zal brengen".

Beeld via Viktor&Rolf