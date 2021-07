Vingino laat nieuwe collectie door kids zelf ‘ontwerpen’

VinginoxYou, dat is de naam van Vingino’s nieuwste campagne én collectie. Tijdens deze campagne nodigt ‘s Nederlands grootste kids fashion brand alle kinderen uit hun input te geven voor deze - nog te ontwerpen - collectie. Zij kunnen zowel fysiek als digitaal stemmen op hun favoriete styles. De Vingino designers zullen met deze inbreng de uiteindelijke collectie werkelijkheid laten worden. Ontwerpen was nog nooit zo leuk!

Outfits swipen: ‘‘It’s a match!’’

Vingino heeft om de input te vergaren, een swipe-machine laten ontwerpen waarop kids kunnen swipen en op hun favoriete styles kunnen stemmen. Komt er een hoodie met een capuchon of toch een sweater in de collectie? Willen ze graag army prints of toch animal prints terugzien? De kinderen spelen als het ware This or That op de machine, en als hun keuze is gemaakt, swipen ze door naar de volgende vraag. De machine staat bij diverse winkels in Nederland en Duitsland. Ook de kinderen van het Emma Kinderziekenhuis hebben hun fashion inspiratie al gegeven op de machine en tablet.

Vingino x You on tour

Het kindermerk deed een oproep op Instagram en vroeg welke kinderen nog meer mee willen doen aan deze campagne. Uiteindelijk mochten 100 kids naar het onlangs vernieuwde hoofdkantoor komen om te genieten van een campagneshoot, mochten zij stemmen op de swipe-machine en gaven ze vervolgens in korte interviewtjes hun tips voor de designers. Wat een beleving!

Ook gaven verschillende groepjes kinderen (vrienden, sportteams, scholen en buurtkinderen) zich op om mee te werken aan deze campagne. Deze kids bezocht Vingino door het hele land met de zogeheten Vlogbus. Zo probeert het merk iedereen onderdeel uit te laten maken van hun Grande Famigilia.

Wanneer te koop?

De campagne loopt nog een aantal weken en Vingino is momenteel volop bezig met het vergaren van alle data via de kids. Inmiddels hebben al zo’n duizend enthousiastelingen hun input gegeven, dus de designers kunnen straks met veel inspiratie aan de slag met het ontwerpen! De collectie is naar verwachting in december in stores & online te shoppen. Op het Instagram-kanaal volg je het VinginoxYou avontuur en krijg je vast een glimp van deze nieuwe collectie en alle belevenissen mee!