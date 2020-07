Voetbalsupporters en hun casual kledingstijl: hoe is dit ontstaan?

De echte voetbalsupporters die week in week uit hun club ondersteunen, zie je niet snel in een maatpak lopen. De voetbalfans lopen er juist heel erg comfortabel bij met casual kleding die gewoon lekker zit. Kleding waarin je gemakkelijk beweegt. Dat betekent overigens niet dat de supporters er bijlopen in oude trainingspakken of versleten joggingbroek. Voetbalsupporters onderscheiden zich namelijk met een casual kledingstijl die met de mode meegaat en zelfs exclusief aandoet. Een Black Bananas trainingspak is daar een goed voorbeeld van. Hoe de casual kledingstijl onder supporters is ontstaan ontdek je hier.

Overgewaaid vanuit Engeland

De casual look met exclusieve uitstraling onder voetbalsupporters is vanuit Engeland overgewaaid naar Nederland. Het is aan de hooligans in Engeland te danken dat de kledingstijl is veranderd. Dat komt namelijk door de vele Europese tripjes, waarin de hooligans onder meer de politie op het verkeerde been wilden zetten. Draag je een bomberjack als supporter met een sjaaltje van je voetbalclub om de nek dan is het voor de politie snel duidelijk. Daarmee liepen de fans het risico om extra in de gaten te worden gehouden. Door een voor de politie niet herkenbare kledingstijl te uiten, werd de aandacht omzeild. Overigens is de smaak voor casual designer smaak ook ontstaan doordat de hooligans zich schuldig maakten aan diefstal. Bijvoorbeeld in dure modewinkels in Italië. Deze taferelen speelden zich overigens al wat langer geleden af, maar hebben wel de basis gelegd voor de huidige casual kledingstijl.

Moderne kleding voor de ultra’s

De ultra’s van voetbalclubs zijn de meest fanatieke supporters die er zijn. Deze supportersgroepen maken tegenwoordig het onderscheid in moderne en casual kleding. Er is als het ware een subcultuur ontstaan met een geheel eigen modestijl. Op deze manier is er bovendien sprake van een bepaald statussymbool en uiting om onderdeel uit te maken van een groep. De aantrekkingskracht onder de fanatieke supporters op exclusieve en casual kledingmerken is dan ook groot. De prijs? Het maakt niet uit wat de kosten zijn, zolang het merk qua design en kleur maar past bij de ultra’s. Een extra voordeel is natuurlijk dat casual kleding ideaal is als het om de bewegingsvrijheid gaat. Dat is toch wel belangrijk als er gejuicht, gesprongen en geduwd moet worden na een doelpunt. Inmiddels weet de politie natuurlijk ook wel hoe de voetbalsupporters zich kleden. De oorsprong van het ontstaan van de kledingstijl is daarmee aan de kant gezet.