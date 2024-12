Volgens Strava was Nike de voorloper van de sportieve trend in 2024

Hardloopschoenen zijn geëvolueerd van hun oorspronkelijke doel en zijn uitgegroeid tot een waar icoon van de hedendaagse mode. De grens tussen sport en streetwear is vervaagd, waardoor deze schoenen een symbool van culturele identiteit zijn geworden, maar er zijn mensen die ze nog steeds gebruiken om te hardlopen.

Dit wordt bevestigd door het Year In Sport 2024 rapport van Strava, een platform dat meer dan 135 miljoen sporters wereldwijd verbindt. Het rapport onthult welke schoenen het meest gedragen werden en welke trends het jaar in de hardloopindustrie hebben bepaald.

Nike Pegasus: de favorieten

In 2024 presenteerden de Nike Pegasus —tussen de 110 en 180 euro op de officiële Nike website in Spanje— zich als de populairste hardloopschoenen. Hun veelzijdigheid en comfort maakten ze de voorkeursschoen voor zowel dagelijkse trainingen als voor meer veeleisende runs.

Nike Pegasus Premium. Credits: Nike

De data van Strava, gebaseerd op miljoenen geregistreerde activiteiten en op de schoenen die sporters aan hun profiel toevoegen, laat zien hoe dit model erin slaagde marktleider te blijven in een steeds competitievere markt, gedomineerd door constante innovaties en een groeiende vraag naar gespecialiseerd schoeisel.

De opkomst van schoenen met koolstoftechnologie

Een andere belangrijke trend die in het rapport wordt benadrukt, is de democratisering van hardloopschoenen met 'carbon' technologie, traditioneel geassocieerd met topsporters. In 2024 nam het gebruik van dit type schoeisel met 14 procent toe ten opzichte van het voorgaande jaar, wat duidt op een bredere acceptatie onder hardlopers van alle niveaus.

Merken als Nike, Adidas en Saucony stonden in deze categorie bovenaan, waar ook nieuwe spelers zoals On Running zijn verschenen, met modellen in een prijsklasse tussen de 200 en 300 euro, hoewel dit kan variëren afhankelijk van het model en de beschikbare aanbiedingen.

Technologie en stijl, de twee ononderhandelbare aspecten

Het rapport onthult ook interessante generatieverschillen in de keuze van apparatuur en wearables. Jongere hardlopers, met name Generatie Z, hebben een duidelijke voorkeur getoond voor apparaten zoals de Apple Watch voor korte afstanden, terwijl meer ervaren hardlopers kiezen voor de Garmin Forerunner voor langere runs.

Qua stijl profileert blauw zich als de dominante kleur voor 2025, wat een trend weerspiegelt naar goed op elkaar afgestemde outfits die functionaliteit en stijl combineren. Hardlopen is tegenwoordig niet meer de sport van "ik hoef alleen mijn schoenen aan te trekken en te gaan hardlopen", maar begint in de paskamer. De tijd van reclame-T-shirts en versleten sportbroeken is voorbij.

Voor de industrie was 2024 een jaar waarin hardlopen niet langer een individuele bezigheid was. Deze evolutie vertegenwoordigt een unieke kans om emotioneel te verbinden met een consument die meer zoekt dan alleen sportkleding. Ze willen erbij horen, vertrouwen krijgen en de mogelijkheid vinden om hun stijl te delen op sociale media en in hardloopclubs.

Activiteiten zoals de recente hardloopwedstrijd georganiseerd door Athleticz van Zara in Madrid op 24 november, met meer dan 10.000 verkochte startnummers, waaronder Olympische atleten en influencers, zijn een perfect voorbeeld van hoe merken kunnen connecten met de moderne consument.

Zara Speedrun by Zara Athleticz. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

Naast de wedstrijd zelf transformeerde Zara zelfs het ophalen van de startnummers tot een beleving met een dj en andere activiteiten.