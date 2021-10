Voordelen van samenwerken met modebedrijven uit Moldavië en Belarus

Ruim twee jaar werkten 34 modebedrijven uit Moldavië en Belarus aan hun expansie op de Europese modemarkt. Door de pandemie ging dat niet altijd zoals gepland, maar de bedrijven leerden veel van de tegenslagen. En een groot voordeel van de huidige tijd: modepartijen uit de EU werken graag samen met leveranciers dichtbij huis.

De 34 merken en leveranciers – van damesmode en bruidsmode tot kinderkleding en werkkleding – namen deel aan het project Ready to Trade. Dit project werd georganiseerd door het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden www.cbi.eu) in samenwerking met ITC (International Trade Centre. www.intracen.org) in opdracht van de Europese Unie.

Om te leren hoe je precies zaken doet in de EU kregen de Oost-Europese bedrijven trainingen en coaching van experts uit de branche. Zo werkten ze aan hun collecties, leerden meer over de Europese markt en hebben ze aandacht besteed aan duurzaamheid. Het hoogtepunt van het project? "Voor veel merken de beursdeelname dit najaar", vertelt projectmanager Afke van der Woude.

Modemerken uit Belarus en Moldavië op Parijse beurzen

Negen merken namen deel aan Who's Next in Parijs begin september. En twee knitwear producenten stonden op stoffenbeurs Première Vision eind september. Van der Woude blikt terug: "De afgelopen anderhalf jaar waren er online beurzen en hebben we deelname aan digitale B2B platforms gefaciliteerd. Het was erg fijn dat die er waren, maar dat is toch minder effectief dan een echte beurs. We hadden daarom veel geluk dat de beurzen Who's Next en Première Vision doorgingen dit najaar, dus daar hebben we in aangepaste vorm aan kunnen deelnemen met elf merken.”

Voor Who's Next werden twee kleine paviljoens opgetuigd, één voor de merken uit Belarus en één voor de merken uit Moldavië. Vanwege de pandemie konden de eigenaren van de merken zelf niet in Parijs aanwezig zijn. Carinke Dijkstra, als expert bij het project betrokken, stond daarom namens de merken op de beurs. "We kregen terug van de Europese inkopers dat ze de collecties echt prachtig vonden. Mooi uitgewerkt, heel gedetailleerd en passend bij de Europese markt", vertelt ze.

Voor de knitwearproducenten was Première Vision een succes. Dmitry Alikhanov, algemeen directeur van Oval, een knitwearfabrikant uit Belarus, laat weten dat er samples zijn aangevraagd. “Er is geen twijfel dat we kunnen exporteren naar de EU. Ik voelde op de beurs dat de interesse voor ons type product groot is. En de kans is groot dat we dit seizoen met productie zullen beginnen voor een aantal potentiële klanten van Première Vision, aangezien ze echte interesse toonden,” zegt hij.

Dichtbij huis, flexibel en snelle levering

Dankzij de beurzen weten de Oost-Europese bedrijven nog beter wat hun kracht is. Dijkstra: "Je merkt dat inkopers op zoek zijn naar alternatieven voor hun leveranciers uit China. Door de pandemie willen modebedrijven graag sneller kunnen schakelen met leveranciers dichterbij huis. Bovendien zijn de transportprijzen de afgelopen maanden vervijfvoudigd." Van der Woude vult aan: "Dichterbij huis, flexibeler en sneller geleverd, dat is heel belangrijk nu."

Meer aandacht voor e-commerce

Zowel Dijkstra als Van der Woude zeggen het jammer te vinden dat het project door covid anders is gelopen dan verwacht. Van der Woude: "Het doel van het project was natuurlijk dat de merken naar de EU konden exporteren, maar in veel landen waren de winkels dicht afgelopen winter. Dus was het lastig om de bedrijven te introduceren bij retailers. We hebben daarom gekeken hoe we de merken op een andere manier konden ondersteunen", vertelt ze.

Voor veel bedrijven betekende het dat ze hun e-commerce strategie gingen uitwerken. Dijkstra: "De merken hebben enorme stappen gemaakt. Je moet je voorstellen dat twee jaar geleden de meeste bedrijven niet eens een website hadden. En nu hebben de meeste bedrijven die wel. Sommigen hebben een eigen webshop en een aantal heeft zich aangesloten bij online retailers."

Ready to trade

Het project Ready to Trade werd gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU. Voor meer informatie, zie www.eu4business.eu