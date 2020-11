Voorjaar/Zomer 2021 Printtrends in Damesmode

De belangrijke overkoepelende thema’s voor voorjaar zomer 2021 vinden uitdrukking in prints en motieven. Klassieke motieven en trends worden nieuw leven ingeblazen door middel van actuele toevoegingen van ambachtelijke en verfijnde vintage esthetiek, en invloeden uit mondiale culturen en geschiedenissen.

Trendstop presenteert de belangrijke print- en motieftrends uit de internationale dames fashion weken van voorjaar zomer 2021.

Moderne Vintage Bloemen

Vintage bloemenprints krijgen een hedendaagse draai in de vorm van uitvergrote, extra grote bloesems die toegepast worden op contrasterende achtergronden. Kledingstukken zijn bedekt met gestileerde illustratiemotieven en behangachtige prints in overdreven schaal en doordachte kleurencombinaties toegepast op sterk monochrome of levendige, moderne achtergronden.

Zachte Artistieke Camouflage

Camouflage krijgt een nieuwe gedaante met een ambachtelijke esthetiek die het voorheen stoere militaire verleden verzacht en een vrouwelijk tintje geeft. Artistieke, schilderachtige canvas effecten creëren levendige stoffen met een textuurmatig element dankzij penseelstreken op de oppervlakte. Ton-sur-ton kleuren met een subtiel vleugje metallic getuigen van een retro interpretatie van futurisme.

Het Multiculturele Monogram

Monogramprints hebben een mondiale uitstraling dankzij placement afbeeldingen die geïnspireerd zijn op cultureel erfgoed. Geometrische tegels en een traditioneel paisley zijn bewerkt met letters, symbolen en logo’s in tweekleurige monochrome paletten.

