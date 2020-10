Voorjaar/Zomer 2021 Printtrends voor Heren

Print- en motieftrends laten zich voor SS21 inspireren door een groot aantal belangrijke onderwerpen van gesprek in deze tijd. Internationaal reizen is beperkt, en dus worden de heropleving van wereldwijde demonstraties en de opkomst van vintage invloeden allemaal subtiel verwerkt in seizoensmotieven en oppervlakontwerpen.

Trendstop presenteert de belangrijke print- en motieftrends uit de Voorjaar/Zomer 2021 editie van de Herenmode Fashion Weken.

Mondiale Stedelijke Prints

Bij een gebrek aan internationaal reizen wenden ontwerpers zich voor hun collecties tot werelderfgoed en mondiale culturen. Traditioneel ontmoet hedendaags met uitvoerige paisley-prints en Aziatische kunstwerken van planten die worden toegepast op streetwear silhouetten en collages.

Utilitaire Slogan

Grafische statements worden voor SS21opgeruimd. Grootschalige typografie en vragende slogans verwijzen naar demonstraties terwijl doordachte plaatsingen en monochromatisch kleurgebruik een minimalistisch utilitarisme opwekt.

Motel Tropicana

Tropische prints krijgen een dosis vintage verfijning met palmboomprints en bloemenmotieven die bekeken worden door de lens van luxueus mondiaal reizen uit het verleden. Planten krijgen een sepia-tint met een behangachtige uitstraling, terwijl meer uitgesproken tinten hoogzomer toevoegen aan de herengarderobe.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Spring Summer 2020 Key Prints Directions rapport van Trendstop, met alle essentiële prints en patronen uit de SS20 collecties. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.