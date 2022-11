Vrouwenmodetrend voor SS23: modern minimalisme in wit

In de vroege jaren nul, nadat de de angst voor de millennium-bug was gepasseerd en na de aanslagen op de Twin Towers in New York, kozen modeontwerpers voor minimalistische looks in wit in plaats van de zwarte tinten waar ze in de jaren negentig de voorkeur aan gaven. Het was alsof men met een schone lei wilde beginnen.

In het verlengde van de huidige fascinatie voor Y2K-mode waren de catwalks voor lente-zomer 2023 gevuld met een variëteit aan witte kledingstukken, vaak met een tech-achtige toets en details afkomstig uit werkkleding. Hier zijn de tien beste looks:

Beeld: Off-White SS23

Off-White

Off-White, look 3. Een blousonjasje van satijnachtige stof met een brede taille in rib, gecombineerd met een bijpassende minirok en lakleren laarzen.

Beeld: Vaillant SS23

Vaillant

Vaillant, look 7. Een witte, slank gesneden jas met capuchon in technische stof met een dubbel omgeslagen riem en zilverkleurige accenten.

Beeld: Vaquera SS23

Vaquera

Vaquera, look 31. Een helderwitte blouse, broek en bustier, versierd met metallic pailletten.

Beeld: Tibi SS23

Tibi

Tibi, look 43. Een wijd uitlopende, witte tuniek met brede banden, gedragen over een bijpassende, losvallende witte broek.

Beeld: Daniela Gregis SS23

Daniela Gregis

Daniela Gregis, look 1. Een witte, vierkant gesneden jas over een crèmekleurige top met kreukeffect en bijpassende broek.

Beeld: Eftychia SS23

Eftychia

Eftychia, look 14. Een wit jasje met klepzakken en rok, beiden voorzien van zilverkleurige drukknopen.

Beeld: Ermanno Scervino SS23

Ermanno Scervino

Ermanno Scervino, look 13. Een witte jas met vier ruime klepzakken en bijpassende laarzen.

Beeld: Anteprima SS23

Anteprima

Anteprima, look 12. Een wit, vierkant gesneden jasje en broek met omgeslagen pijpen, gedragen over een korte gele top.

Beeld: JW Anderson SS23

JW Anderson

JW Anderson, look 16. Een gebroken witte capuchontrui van tech-stof, gedragen met platte schoenen met opdruk.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: Nora Veerman