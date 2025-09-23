Vuurwerkstunt Arc’teryx in Tibet zorgt voor ophef, merk biedt excuses aan

Arc’teryx, een outdoorkledingmerk deels in handen van het Chinese Anta Sports, biedt zijn excuses aan. De aanleiding is de ophef over een promotie-evenement met een grote vuurwerkshow in de Tibetaanse Himalaya. De ‘Rising Dragon’-show, een samenwerking met de Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang, omvatte een gechoreografeerde vuurwerkshow en gekleurde rook op de Tibetaanse hoogvlakte.

Volgens de organisatoren zijn er milieuvriendelijke materialen gebruikt voor de show en werden wilde dieren uit de omgeving weggeleid. Daarnaast zou het project specifieke tests hebben doorstaan en voldoen aan normen voor milieubeheer die vergelijkbaar zijn met de Europese.

Desondanks leidden video's van het evenement op sociale media tot online ophef. Critici wijzen met name op de tegenstrijdigheid met het doorgaans ‘milieuvriendelijke’ imago van Arc’teryx.

Volgens diverse persbureaus zijn Chinese functionarissen en de regering van Shigatse een onderzoek gestart naar de campagne. Klanten roepen ook op tot een boycot van het merk.

In reactie hierop deelde Arc’teryx een verklaring op zijn Instagram-pagina, waarin staat dat de show niet in lijn is met de waarden van het merk. “Het evenement stond lijnrecht tegenover onze toewijding aan de natuur, wie we zijn en wie we willen zijn voor onze mensen en onze gemeenschap,” aldus het merk.

Het merk voegt eraan toe de situatie rechtstreeks te bespreken met de betrokken lokale kunstenaar en zijn team in China. “De kritiek van het publiek heeft ons erop gewezen dat de beoordeling van kunstuitingen professioneler moet zijn en dat we nederiger en respectvoller moeten omgaan met de natuur,” zo besluit de verklaring.