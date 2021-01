Wat te dragen in 2021

Hoe het coronavirus in 2020 alom aanwezig was, ziet het er nu naar uit dat het ook in 2021 een groot deel van het jaar zal blijven hangen. Het kleden in de tijd van een wereldwijde pandemie heeft de koers van de mode en het consumentengedrag onherroepelijk veranderd, en 2021 zal niet het revolutionaire jaar zijn dat de mode vooruit stuwt. Het jaar zal eerder een aanpassing aan het nieuwe normaal laten zien, waarin de overlevingskansen van velen op de proef worden gesteld en waarin ze economisch overeind blijven.

Merken denken trans-seizoensgebonden

Zoals op de catwalks van SS21 te zien was, zijn seizoenstrends en must-haves van ontwerpers minder relevant dan de trans-seizoensgebondenheid waarmee de meeste merken komen. Niet alleen de alledaagse "mooi op het scherm, comfy buiten beeld" look, maar eerder kleden voor een nieuwe manier van leven, werken en het zijn in dezelfde omgeving.

Kijkend naar de online verkoopgegevens, valt op dat de categorieën tops en breisels de verkoop van jurken, broeken en formele kleding overtreffen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend in tijden als deze, maar voor merken die inmiddels een derde modeseizoen doormaken zonder fysieke catwalkshows te presenteren en retailers die nogmaals een lockdown met winkelsluitingen doormaken, rijst de vraag hoe merken die deze categorieën niet verkopen, kunnen ombuigen naar lifestyle-gedreven stukken. Wat als je merk fundamenteel anders is? Catwalkwaardige looks zullen het veld moeten ruimen voor loungewear.

Hoewel de online verkoop sinds de pandemie omhoog is geschoten - naar verluidt ervaren grote e-tailers als Farfetch geen last van de pandemie en bereidt luxe e-tailer MyTheresa zich voor op een beursgang van maar liefst 1,6 miljard dollar - blijft de gemiddelde consument voorzichtig en houdt hij vast aan ‘failproof’ mode. Die mode omvat sweaters, leggings, gebreide kleding, sneakers en home workout kleding, waarvan de laatste is getransformeerd tot een geheel nieuwe categorie van home wellnesswear.

Misschien wel de grootste verandering bij het kleden voor 2021, is dat kleding bedoeld is om gedragen te worden. Investeren in vezels van hogere kwaliteit en duurzame toeleveringsketens is voor velen een grotere prioriteit dan zich vast te houden aan de beperkende grenzen van een modetrend.

Beeld: Pexels

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.