Wear bundelt krachten met Studio Encore die oude sneakers oppimpt voor ‘Redefined’ collectie

Rotterdams sneakerbedrijf Wear is een samenwerking aangegaan met Studio Encore en lanceert 32 handgemaakte sneakers. Wear verzamelde de sneakers, waarna de Amsterdamse ontwerpstudio de sneakers transformeerde, zo staat in het persbericht.

De geselecteerde sneakers hadden ‘te grote defecten’, waardoor Wear niet meer in staat was de sneakers een tweede leven te geven. Maar, dat betekent niet het einde van het sneakerleven, want Studio Encore weet er nog wel raad mee. Het resultaat: de ‘Redefined’ sneaker-collectie.

Naast de 32 sneakers uit de collectie, kunnen consumenten ook hun eigen sneakers opsturen voor een ‘custom-made paar Redefined sneakers’, zo is te lezen. “We willen de consument hiermee uitdagen om na te denken over de levensduur van hun paar sneakers. Door deze optie te bieden kunnen ze hun favoriete paar sneakers nog veel langer dragen”, aldus Pim Roggeveen, medeoprichter van Wear. Het proces duurt zo’n vier tot zes weken. De sneakers zijn verkrijgbaar via de Wear-website en kosten zo’n 495 euro.

Modulair ontwerpen is volgens Lorenzo van Galen en Roggeveen een stap in de goede richting. “In het ontwerpproces moet al worden nagedacht over de ‘end of life’. Er zijn maar weinig merken die hiermee bezig zijn. Er wordt hier en daar geëxperimenteerd, maar je kunt bijvoorbeeld nog geen onderdeel voor een Nike- of Adidas-sneaker bestellen. We zijn overtuigd dat nieuwe regelgeving en vraag van de consument hier verandering in gaat brengen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.”