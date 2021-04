Wrangler kondigt wereldwijd duurzaamheidsplatform aan

Image: Wrangler

Het Amerikaanse jeans- en kledingbedrijf Wrangler kondigt de lancering aan van zijn nieuwe platform WeCare Wrangler om consumenten te informeren over zijn duurzaamheidsdoelen, huidige maatregelen, en partnerschappen gecentreerd rond drie kernthema's: planeet, product, en mensen.

Het bedrijf is van plan om 100 procent duurzaam katoen en 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken voor alle eigen faciliteiten tegen 2025 en beoogt een vermindering van 50 procent in watergebruik tegen 2030.

Ter gelegenheid van de lancering van het platform heeft het merk een nieuwe collectie jeans uitgebracht, gemaakt van natuurlijke vezels en gerecycleerde hardware.

De Retro Green Jean-collectie bevat een assortiment denim voor mannen en vrouwen dat is gemaakt van duurzaam geproduceerd katoen, hennep of gerecycleerde stof.

"Het is belangrijk voor Wrangler wat er in onze kleding zit. Ons proces voor het creëren van kleding waar consumenten enthousiast over zijn, begint met respect voor zowel de planeet als de mensen die er wonen", aldus Tom Waldron, global brand president van Wrangler, in een persbericht.

"Het WeCare Wrangler duurzaamheidsplatform zal fungeren als onze routekaart terwijl we de industrie helpen te leiden naar zinvolle verandering die meer positieve milieu- en sociale effecten creëert."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op FashionUnited.uk. Vertaald en bewerkt door Luna van de Walle.