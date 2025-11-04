Zaar Goedemans lanceert capsulecollectie met America Today

America Today lanceert een capsulecollectie in samenwerking met content creator en influencer Zaar Goedemans. De collectie, ‘America Today by Zaar Goedemans’, wordt op 5 november gepresenteerd tijdens een besloten event in de flagshipstore aan de Kalverstraat in Amsterdam. Zo staat in het persbericht.

Goedemans, die bijna een half miljoen volgers heeft op Instagram en nog eens een miljoen op TikTok, brengt volgens het merk “een frisse en eigenzinnige energie” naar de urban streetwear stijl van America Today. De collectie staat in het teken van zelfexpressie en is vanaf 7 november verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online. De lijn bestaan onder andere uit een oversized kabeltrui met kabelpatroon, straight fit jeans, een strakke longsleeve knit en een tuinbroek, aansluitend bij de smaak van haar generatie (Z).

De influencer werkte eerder samen met modemerken als Levi’s, Hunkemöller en NA-KD, maar nooit in de vorm van een volwaardige collectie.