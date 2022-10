Zalando lanceert eerste collectie aangepaste mode voor mensen met beperking

Zalando lanceert vandaag zijn eerste collectie aan aangepaste mode die inspeelt op de behoeften van mensen met een beperking, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De collectie bestaat onder andere uit rolstoelkleding, kleding met makkelijke sluiting of mode geschikt voor mensen met een prothese. De collectie bestaat uit zowel schoenen als kleding, en is verkrijgbaar in alle Zalando markten.

In totaal gaat het om 140 stijlen van Zalando’s eigen labels Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn en Events&Odd. Daarnaast wordt binnenkort ook nog Tommy Hilfiger’s uit 130 stuks bestaande ‘Adaptive’ collectie toegevoegd aan negen markten: in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Polen, Italië, Oostenrijk en Denemarken.

Het uitrollen van de nieuwe collecties is onderdeel van Zalando’s ambitie om “voor 2025 een echt inclusief assortiment en een inclusieve ervaring te bieden aan ondergerepresenteerde groepen,” zo legt het bedrijf uit in het persbericht. Zalando werkte hiervoor samen met creatief bureau ‘All is for All’, die hen help met het ontwerpen van de collecties en het vergemakkelijken van de online winkelervaring voor mensen met een beperking, via het opzetten van een speciale pagina voor aangepaste mode en een aanduiding om aangepaste kleding te identificeren.

Zalando’s vice president categorie vrouwen en eigen labels, Sara Diez, deelt over de nieuwe collectie: "Ons doel is om het startpunt van mode te zijn dat voor iedereen toegankelijk is. We zien een gap in de mode-industrie, want het vinden van modieuze aangepaste kleding is nog steeds een uitdaging voor mensen met een beperking. Door aangepaste mode-collecties toe te voegen (...) hopen we bij te dragen aan het oplossen van deze uitdaging en op één plek een grote selectie stijlvolle aangepaste mode aan te bieden.”

Megan Maley, Zalando’s algemeen manager in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, voegt hieraan toe: "Onze visie is om het startpunt voor mode te zijn voor onze Nederlandse klanten, daarom willen we een platform zijn dat iedereen verwelkomt. We streven ernaar productkeuzes aan te bieden die ervoor zorgen dat al onze klanten zich gerespecteerd en vertegenwoordigd voelen.”