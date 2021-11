Zeeman introduceert streetwear-lijn Skeer, hiphopartiest Hef te zien in campagne

Na de trouwjurk van dertig euro, een snelle sneaker en het eau de parfum ‘Lucht’ komt Zeeman opnieuw met een spraakmakend product: een eigen streetwear-collectie met de titel ‘Skeer’. ‘Een collectie betaalbare streetwear waarmee Zeeman het dragen van dure merkkleding ter discussie wil stellen,’ zo is in een persbericht van het bedrijf te lezen.

Het woord ‘skeer’ betekent in straattaal ‘blut’ of ‘goedkoop’. Dat woord is op verschillende plekken op de kledingstukken aangebracht, precies daar waar bij duurdere merkkleding meestal de logo’s zitten. Ook qua vormentaal verwijst de collectie naar de duurdere merkkleding uit de straatcultuur. De collectie bevat onder meer een hoodie, een bomberjack, trainingspak en badslippers. Daarnaast is er een lange ceintuur bij die doet denken aan de ‘industrial belt’ die streetwear-merk Off-White een paar jaar geleden introduceerde, en die in korte tijd razend populair werd.

Beeld: Zeeman

‘Veel jongeren, met name in de straatcultuur, dragen overdreven dure kleren omdat ze denken dat dit bijdraagt aan hun status,’ schrijft Zeeman in het persbericht. Caroline van Turennout, marketing directeur bij Zeeman: “Dat is verre van nuchter. Een mentaliteit die Zeeman hoog in het vaandel heeft staan en ook aan hen wil meegeven.” Een eigen, meer betaalbare streetwear-collectie is de weg, denkt Zeeman: “Het dragen van Skeer betekent volgens Zeeman niet dat je geen geld hebt of armoedig bent, maar dat je laat zien dat jij geen dure merkkleding nodig hebt om je status aan te ontlenen.”

Hiphopartiest Hef is het gezicht van campagne voor Skeer en schreef bovendien een rapnummer ter gelegenheid van de lancering. Uit het nummer spreekt de boodschap dat je ook in betaalbare kleding goed voor de dag kunt komen. “Het gaat om wie je bent, hoe je denkt, en niet je kleding,” zo klinkt het in het nummer. En: “Kleren maken de man niet, deze man die maakt de kleren, er uitzien als een doezoe voor een barkie moet je leren.”

De collectie is vanaf 19 november om 15.00 te koop via de webshop van Zeeman. Het nummer van Hef is al op de Zeeman-website te beluisteren.