Zwitsers sportmerk On lanceert abonnement voor recyclebare sportswear

Het Zwitserse sportmerk On is van start gegaan met een speciaal abonnement voor sportswear, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De service heeft de naam Cyclon gekregen.

Cyclon stelt gebruikers in staat om de nieuwste running sportswear te ontvangen, deze te retourneren wanneer ze aan het einde van het gebruik zijn en vervolgens de nieuwste versie weer te ontvangen. De gebruikte items worden door On gerecycled waarna het materiaal wordt gebruikt voor nieuwe items, aldus het persbericht. Het eerste item wat onder het abonnement valt is een high-performance schoen gemaakt van bio-based materialen. Geïnteresseerden kunnen met een borg van 25 pond (27 euro) zich inschrijven voor de service.

De naam voor de service is gebaseerd op het weerfenomeen van een cycloon. De draaiende wolken die komen kijken bij een cycloon deed het merk denken aan de circulaire achtergrond van de service en de ‘krachtige impact die het zal hebben op de sportswear industrie’, aldus het persbericht.