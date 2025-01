Podcast: Agentic AI en andere business trends voor 2025

De wereld verandert snel, vooral door technologische ontwikkelingen, en dit heeft invloed op wat klanten nodig hebben. Trends helpen ons om die behoeften beter te begrijpen, zoals besproken in de podcast Baanbrekende Businessmodellen van BNR.

In deze aflevering gaat het vooral over technologie, en specifiek kunstmatige intelligentie (AI), zoals agentic AI. Het wordt verwacht dat 25 procent van de bedrijven in AI gaat investeren. Agentic AI kan zelf beslissingen nemen en taken overnemen, van klantenservice tot het schrijven van code. Dit biedt kansen.

Daarnaast is het opvallend dat steeds meer jonge mensen ontevreden zijn over hun werk en dat de helft de interesse in traditioneel werk verliest. Dit heeft geleid tot nieuwe manieren om waarde te creëren, zoals IKEA’s Co-Worker Game op Roblox, wat maar liefst 180.000 sollicitaties aantrok.

In deze podcast worden de businessmodellen voor 2025 besproken, waarbij het gaat om het begrijpen van klantbehoeften, het ontdekken van groeimogelijkheden en het duiken in de trends die 2025 zullen bepalen.

Bron: BNR