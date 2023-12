Podcast: Dan Manioci over het succes van MCM 'je moet snel zijn' [Engels]

In 2018, na gewerkt te hebben als reclame directeur voor grote bedrijven als Hearst en The Economist, trad Dan Manioci in dienst bij het luxe modehuis MCM als hoofd van marketing en wereldwijde prestaties. De afgelopen vijf jaar was "een masterclass in luxe marketing”, aldus Manioci. In deze aflevering van The Glossy Podcast deelt hij meer over het succes van MCM, marketing trucs om je klanten beter te begrijpen en adviezen om je klanttevredenheid hoog te houden.

Eigendom: The Glossy Podcast