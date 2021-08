Podcast: De duurzaamheidsplannen van Deens modemerk Ganni

In deze podcast spreekt Kestrel Lauren Bartley, hoofd duurzaamheid en MVO van GANNI. Ganni is een Deens, eigentijds prêt-à-porter-merk dat bekend staat om zijn cultstatus in de modewereld. “Tegenwoordig betekent duurzaam of duurzaamheid verschillende dingen voor verschillende mensen. Voor jou betekent het misschien plastic en voor mij misschien mensenrechten of circulariteit of koolstof. Weet je, het is zo breed. Ik denk dat we moeten afstappen van deze brede benadering van het onderwerp enspecifieker moeten zijn over welke kwesties we eigenlijk proberen aan te pakken.” Beluister hieronder de volledige podcast.

Podcast: Conscious Chatter with Kestrel Jenkins via Stitcher