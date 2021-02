In de podcast 'De Modeshow' bespreekt modejournalist Georgette Koning met verschillende modeprofessionals over de toekomst van de modeshow. Want wat gaan de gevolgen zijn voor de mode industrie, als de modeshows langdurig digitaal uitgevoerd zullen worden? Dat en meer hoor je in onderstaande podcast.

Bron: De Modeshow via YouTube