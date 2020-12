Podcast: De positie van de retailer in de pandemie

De schakel tussen een modelabel en de consument, is de multibrandstore. De multibrandstore moet kiezen tussen twee kwaden: de consument aan de ene kant, met veel vragen over herkomst, kwaliteit en transparantie (waarop het label zelf het antwoord niet heeft). En aan de andere kant het modelabel, waarop de multibrandstore druk uit kan voeren om antwoorden te krijgen, maar die altijd zelf zijn eigen keuzes zal maken. Hetty Scholtens, oprichter en eigenaar van Het Pakhuis Fashion, vertelt over haar positie als retailer in de huidige pandemie.

Bron: Circular Textile Stories via Spotify