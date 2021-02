In 2011 lanceerde Nikkie Plessen, in die tijd nog actrice en presentatrice haar inmiddels razend populaire modelabel. Tien jaar verder heeft ze vijf verschillende merken, 25 brandstores en honderdduizenden fans op social media. Jort Kelder gaat met haar in gesprek over het geheim van het bouwen van een merk en de lessen die ze daarbij onderweg heeft geleerd.

Bron: De RetailTrends podcast via Spotify