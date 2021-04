Podcast: De terugkeer van Alber Elbaz

De gevierde ontwerper praat met Imran Amed van BoF over het nieuwe digitale landschap van de mode en de lancering van AZ Factory tijdens de Haute Couture Week.

De timing van de terugkeer van Alber Elbaz naar de mode is passend. Na een onderbreking van vijf jaar na zijn vertrek bij Lanvin in 2015, debuteerde de ontwerper met zijn nieuwe onderneming AZ Factory. De filosofie achter het label, een partnerschap met Richemont, is om de uitdagingen van overdaad, irrelevantie en exclusiviteit in de mode aan te pakken met technologie, focus en innovatie.

AZ Factory is ontstaan ​​uit de teleurstelling van Elbaz over de modewereld. Zijn doel is om meer transparantie te brengen in het ontwerpproces en een meer inclusief gevoel voor klanten. Zijn eerste collectie loopt van maat XS tot XXXL. “We moeten altijd onthouden dat het 2021 is. Hoe leven vrouwen, wat hebben ze nodig, hoe kan ik ze geven wat ze nodig hebben?” zei Elbaz.

Podcast: The Business of Fashion Podcast via Apple Podcasts