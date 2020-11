In deze podcast van ShoppingTomorrow worden marketplaces besproken. Host Fabienne de Vries sprak met Emile Valkestijn, Head of Marketplaces bij 10XCREW & voorzitter van de expertgroep Marketplaces in 2019. Zij spraken over de expertgroep Marketplaces en wat er allemaal gaat veranderen nu Amazon onlangs hun Nederlandse platform lanceerde. Beluister de podcast en verdiep je verder in het onderwerp van marketplaces.

Bron: ShoppingTomorrow de Podcast