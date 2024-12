Podcast: Hoe afgedankte kleding een mooie toekomst krijgt in een circulaire economie

Tim Van Steenbergen, ontwerper en oprichter van het modelabel en sociaal atelier REantwerp, en Els Houttequiet, projectmanager bij Herwin – een collectief van sociale circulaire ondernemers – gaan in de podcast 'Allez Circulez' in gesprek over circulaire mode. Wist u dat slechts één procent van alle kleding van consumenten daadwerkelijk wordt gerecycled? Dit onthutsende feit vormt het startpunt van een diepgaand gesprek over de impact van fast fashion en de oplossingen die circulariteit kan bieden.

De podcast onderzoekt prangende vragen zoals: wat gebeurt er eigenlijk met afgedankte kleding? Hoe kunnen we de levensduur van kleding verlengen? En wat is de rol van ontwerpers, bedrijven en consumenten in een meer circulair modesysteem? Door te luisteren naar deze aflevering krijg u een beter begrip van circulaire mode, leert u over de innovatieve aanpak van sociale ondernemers, en ontdek u hoe een duurzamer modeklimaat binnen handbereik ligt.

Bron: Allez Circulez