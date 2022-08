In deze nieuwe podcast is platform specialist Andrew Vafi te gast bij Annelies Boonsta, founder van retailimpuls.com. Vafi heeft eerder voor bol.com gewerkt en is met zijn eigen webshop ook seller bij fonQ. Het bol.com platform is jaren geleden opgezet en er zijn inmiddels veel andere platformen. Er is nu veel aanbod en er zijn veel sellers. Hoe word je dan succesvol op een platform? Beluister de podcast hieronder.

Eigendom: Retail Peper