Podcast: Ian Rogers over de onvermijdelijkheid van digitale mode

Ian Rogers verhuisde in 2015 van Silicon Valley naar Parijs toen hij werd benoemd tot chief digital officer van LVMH. Rogers, die eerder heeft gewerkt bij Apple Music en Beats, kreeg daar de taak om de e-commerce- en datastrategie van LVMH uit te bouwen en zijn digitale kennis door te geven aan leidinggevenden. Nu is hij chief experience officer van Ledger, een beveiligingssysteem dat bescherming biedt voor digitale valuta. Door zijn ervaring op het snijvlak van technologie en mode is hij een uitermate geschikt persoon om in deze podcast te spreken over de mogelijkheden die ontstaan nu crypto technologieën, gaming en mode samenkomen. Zal virtuele mode op een gegeven moment alomtegenwoordig zijn?

Eigendom: The Business of Fashion Podcast