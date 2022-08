Juliana Salazar is een stylist en merkadviseur uit Miami. Nadat ze haar draai had gevonden met korte baantjes bij YSL en Intermix, begon ze officieel haar modecarrière bij de iconische detailhandelaar Hirshleifers. In deze podcast praat ze over haar carrière, de grootste misvattingen over het vak en hoe je een goede reputatie behoudt in een branche waarin relaties allesbepalend zijn.

