Podcast: Jeanstrends - Het skinny vs. baggy debat

Denim is een categorie die nauw samenhangt met de levensstijl en culturele en sociale identiteit van de drager. De pandemie maakte denim opeens irrelevant, toen mensen massaal de overstap maakten naar het gemak van joggingbroeken. Velen vreesden dat de denimcategorie niet zou herstellen, maar dat was niet het geval. Volgens de prognoses van Allied Market Research zal de denimindustrie tegen 2030 88,1 miljard dollar bedragen (omgerekend zo'n 90 miljard euro). Toch ziet de denimindustrie er na de pandemie heel anders uit. In deze podcast worden alle aspecten rondom denim besproken: van de invloed van TikTok en Y2k influencers, tot duurzaamheid en innovaties op het gebied van stoffen. Wie gaat er op de lange termijn winnen: team skinny of team baggy?

Eigendom: WGSN