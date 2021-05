Podcast: mode-advies geven zonder iemand te kwetsen is krap lastig

In deze aflevering van podcast ‘#Metznallen’ gaat Gwen van Poorten in gesprek met ‘style shrink’ Manon Meijers. Meijers stopte haar werk als stylist om zich te verdiepen in de psychologie van kleding. Hier schreef ze onder meer het boek ‘Kleed jezelf gelukkig, maar hoe doe je dat?’ Deze aflevering duikt in de stijl archetypes, jezelf zijn in je kleding en haar puppy. Hoe geef je eigelijk mode-advies zonder mensen te kwetsen?

Bron: Gwen van Poorten via Spotify