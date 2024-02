Podcast: Philip Mountford over zijn 15 jaar rijke ervaring bij Hunkemöller als CEO

Een bijzondere kenner van de retail industrie: Philip Mountford. In deze podcast aflevering van ‘De Retailtrends Podcast’ deelt de ondernemer meer over zijn ervaring als CEO bij de lingerieketen Hunkemöller. Mountford heeft ruim 15 jaar aan het roer gestaan en heeft dus veel te vertellen. In 2009 begon hij bij de keten. Hunkemöller had toen 'maar' 350 winkels in de Benelux en Frankrijk en een omzet van 200 miljoen. Op dit moment kent de lingerieketen ruim 900 winkels in 20 landen wereldwijd en een omzet van 750 miljoen euro. Wat zijn de successen, dieptepunten en geleerde lessen van Mountford? De ondernemer praat openhartig over zijn jarenlange ervaring. Eigendom: De Retailtrends Podcast