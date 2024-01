Podcast: Shoppen op TikTok - wat betekent dit voor e-commerce? [Engels]

De megapopulaire video-app TikTok lanceerde vorig jaar een nieuwe shopfunctie in de VS: TikTok Shop. Hiermee gaat de app de strijd aan met grote e-commercebedrijven zoals Amazon. Volgens onderzoek van Bloomberg is ByteDance Ltd., het bedrijf achter de app, van plan om het belang van TikTok Shop dit jaar te verhogen naar 17,5 miljard dollar (16 miljard euro). In deze aflevering van de podcast 'Big Take' van Bloomberg praten experts over TikTok Shop. Heeft het een kans op slagen? Zo ja, wat gaat het effect zijn op de Amerikaanse e-commerce markt?

Eigendom: Big Take, Bloomberg