Podcast: Tuin bij tuinbouwtentoonstelling Chelsea Flower Show zet bezoeker aan tot denken over natuurlijke kleurstoffen

In deze aflevering van Wardrobe Crisis met Clare Press, praat de Britse modeontwerper en activist Carry Somers over natuurlijke kleurstoffen en textiel. Somers praat met tuinontwerper Lottie Delamain en Kate Turnbull, expert op het gebied van natuurlijke kleurstoffen. Samen hebben ze een tuin gecreëerd voor de tuinbouwtentoonstelling Chelsea Flower Show in Londen. Het doel is om bezoekers te inspireren om na te denken over de link tussen wat ze zelf kunnen verbouwen en wat ze dragen. Het is volgens Delamain en Turnbull hierbij essentieel om creatief na te denken over hoe we onze hulpbronnen kunnen gebruiken om meer duurzame oplossingen te creëren. Deze aflevering is geproduceerd in samenwerking met Fashion Revolution.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press