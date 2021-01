Kunstenaar Arthur Jafa, winnaar van de Golden Lion award op het Venice Biennale in 2019, praat met Jennifer Packer, winnares van de 2020 Rome Prijs. Het gesprek wordt geleid door Hans Ulrich Obrist, curator en artistiek directeur van de Serpentine Gallerij in Londen. Ze bespreken wanneer een kunstwerk succesvol is, op welke manieren hun werk geinterpreteerd kan worden (sociaal, politiek, historisch), en meer.

Podcast: Chanel via Spotify