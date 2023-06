De mode-industrie staat een grote verandering te wachten. Niet alleen moet het ‘minder slecht’ handelen, het moet ook positieve verandering teweeg brengen. Dus niet alleen minder schadelijke mode, of zelfs duurzame mode - maar wellicht is het antwoord wel regeneratieve mode.

Maar wat het is en waarom gaat het verder dan alleen vezels? In deze podcast van The Conscious Style Podcast wordt in het onderwerp gedoken.

