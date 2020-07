Podcast: Welke kant gaat de mode nu op?

De uitbraak van Covid-19 betekende grote verstoringen in de wereldwijde modeketen. Onder andere de kledingarbeiders die berooid zijn achtergelaten in India en Bangladesh nadat Westerse retailers bestellingen hadden geannuleerd bij bedrijven die tijdelijk fysieke vestigingen moesten sluiten vanwege de verspreiding van het virus. "Deze pandemie ontwikkelt zich tot een van die collectieve ervaringen van volledige verandering ... Het lijkt erop dat [er] zo'n enorme verschuiving is geweest in de perceptie en [in] de manier waarop we allemaal over het leven denken", zei BoF CEO en hoofdredacteur Imran Amed.

Voor zowel Amed als BoF Editor-at-Large Tim Blanks bood deze periode van onzekerheid de gelegenheid voor de industrie om de manier waarop ze opereert opnieuw te beoordelen. "Deze industrie is zo belangrijk, het is zo groot ... en er is zoveel kans om dingen beter te doen", zei Amed. "We hebben de morele verantwoordelijkheid om het beter te doen als industrie."

Bron:The Business of Fashion Podcast, via Spotify