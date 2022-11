ABN Amro: Kledingretail groeit met 2 procent in 2023, schoenenbranche met 1 procent

In 2023 groeit het volume van Nederlandse kledingwinkels naar verwachting met gemiddeld twee procent. Het volume van schoenenwinkels neemt met een procent toe. Dat blijkt uit een uitgebreide sectorprognose van ABN Amro. In die cijfers zijn de verkoopvolumes van fysieke winkels meegerekend, evenals de verkopen van deze winkels via een online kanaal.

Daarmee liggen de prestaties van zowel de kledingretail als van schoenenwinkels boven de het gemiddelde niveau van de Nederlandse retail die ABN Amro voor volgend jaar voorspelt. Volgens ABN Amro zal de retailsector in 2023 gemiddeld met 0,5 procent krimpen .

In 2021 en 2022 lag de groei van de moderetail echter nog een stuk hoger. Het volume van kledingwinkels steeg in 2021 met 10,4 procent, en in 2022 met 15 procent. Voor schoenenwinkels was dat respectievelijk 7,1 en 10 procent.

Dat de groei volgend jaar flink afneemt heeft te maken met de verwachte recessie. Door een vermindering van de koopkracht wordt de consumptie van duurzame goederen, waaronder ook kleding en schoenen vallen, gedrukt. Retailers hebben niet alleen te maken met dalende vraag, maar ook met stijgende kosten. Zo worden personeel, energie, grondstoffen, verpakkingsmaterialen, transport- en huurkosten hoger.

Schoenenwinkels in het bijzonder hebben te maken met concurrentie van andere aanbieders, meldt ABN Amro. Dat kunnen webwinkels zijn, zoals Zalando en Wehkamp, of fysieke kledingwinkels, die ook steeds vaker schoenen aanbieden.

Uit de berekeningen van ABN Amro blijkt ook dat zowel de kledingretail als de schoenenbranche wat betreft het aantal winkelverkopen weer boven het niveau van 2019 zit.