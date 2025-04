ABN Amro: Modesector moeten inzetten op personalisatie en service om relevant te blijven

De Nederlandse retailsector staat voor uitdagingen door personeeltekorten en toenemende geopolitieke spanningen. Die uitdagingen doen zich ook voor bij winkels in kleding en schoenen, zo blijkt uit de Retailprognoses van ABN Amro. Bij zelfstandige modewinkels blijft het arbeidsintensieve karakter van de sector een uitdaging.

Na een jaar van rode cijfers in 2023 schrijven winkels in kleding en winkels in schoenen weer zwarte cijfers in volumegroei. Zo groeien winkels in kleding met drie procent in 2024 en groeien winkels in schoenen met 1,1 procent in datzelfde jaar. Vooruitkijkend naar 2025 wordt voor winkels in kleding een groei van 1 procent verwacht, terwijl winkels in schoenen met 0,5 procent zullen groeien.

Uit deze cijfers maakt ABN Amro op dat de vraag naar kleding in fysieke winkels in 2025 onvoorspelbaar blijft. Dat heeft te maken met het feit dat duurzaamheid, herkomst en kwaliteit aan de ene kant steeds belangrijker worden voor de consument, maar de behoefte aan fast fashion aan de andere kant toeneemt. Het inzetten op goedkope en snel wisselende mode krijgt meer kritiek, maar de prijs is voor de consument nog altijd leidend. Er wordt bovendien een groeiende ruimte voor nichespelers gezien, waarbij wordt ingezet op duurzaam, lokaal en vintage.

Verder is online winkelen voor jongeren de norm geworden. Zo domineren grote ketens en webshops de markt. H&M, Zara, Zalando en Chinese platforms zoals Temu en Shein, spelen hierin een grote rol. Stenen winkels moeten daarom meer inzetten op personalisatie en service om relevant te blijven. Voor grote spelers is dat makkelijker, zij hebben hun processen sterk geautomatiseerd. Kleinere winkels hebben minder ruimte om te investeren en zijn afhankelijk van intensieve klantinteractie en handmatige processen, aldus ABN Amro.

Over het algemeen luidt de boodschap voor 2025 dat de retailsector op een kantelpunt staat waarin arbeidsproductiviteit belangrijker wordt voor continuïteit. Ondernemers die investeren in technologie, personeel en procesoptimalisatie zullen efficiënter en aantrekkelijker zijn voor werknemers en klanten.