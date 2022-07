Amazon vecht terug tegen neprecensies van consumentenproducten

Amazon heeft een probleem met valse productrecensies. Zozeer zelfs dat het bedrijf meer dan 10.000 beheerders van Facebook-groepen heeft aangeklaagd voor "pogingen om neprecensies op Amazon te orkestreren in ruil voor geld of gratis producten".

Amazon zei dat het de integriteit van zijn recensieplatform zeer serieus neemt en dat het zowel de recensies als de gerelateerde producten zal verwijderen. Het bedrijf zei ook dat het rechtszaken wegens recensiesmanipulatie voert tegen verkopers en fabrikanten die frauduleuze recensies proberen te kopen en de partijen die deze recensies verstrekken en plaatsen.

10.000 neprecensies op sociale media

Sinds 2020 heeft Amazon naar eigen zeggen meer dan 10.000 nepreviewgroepen gemeld bij Meta (het moederbedrijf van Facebook). Amazon heeft wereldwijd meer dan 12.000 mensen in dienst "die zich toeleggen op het beschermen van zijn winkels tegen fraude en misbruik", waaronder neprecensies. Volgens Footwear News heeft Meta daarop de helft van de groepen verwijderd, wat volgens Amazon alleen al in 2020 meer dan 200 miljoen vermoedelijke neprecensies heeft gedwarsboomd.

Merken en handelaren die goederen verkopen op Amazon hebben meer kans om als eerste in de zoekresultaten te verschijnen als hun producten goed worden beoordeeld door eerdere kopers. Amazon zegt dat Facebook-groepen door verkopers worden gerekruteerd om neprecensies achter te laten.

Een van deze groepen, genaamd "Amazon Product Review", had meer dan 43.000 leden voordat deze door Meta werd opgeheven. Een andere groep, genaamd "Amazon Varified Buyer & Seller", telde meer dan 2.500 leden. Groepsbeheerders rekenden 10 dollar per neprecensie, aldus CNBC. Recensenten werden ook gelokt met beloften van gratis producten in ruil voor neprecensies.

Deze groepen zijn opgezet om individuen te rekruteren die bereid zijn om betaalde en misleidende recensies te plaatsen op Amazons winkels in de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Japan, aldus Amazon in een verklaring.

"Onze teams houden miljoenen verdachte recensies tegen voordat ze ooit door klanten worden gezien," zei Dharmesh Mehta, Amazon's vice president van Selling Partner Services, in een verklaring. Het bedrijf heeft een nieuwe rechtzaak aangespannen in een poging de daders te ontmaskeren die actief zijn op sociale media. "Proactieve juridische actie is een van de vele manieren waarop we klanten beschermen."

Amazon was een pionier op het gebied van productbeoordelingen en introduceerde deze in 1995 om klanten te helpen beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen. De retailgigant geeft toe dat de tussenhandel in neprecensies een branchebreed probleem blijft, en dat wetshandhaving alleen het probleem niet zal oplossen. "Het permanent uitbannen van neprecensies in de detailhandel, de reissector en andere sectoren zal een groter publiek-privaat partnerschap vereisen, met inbegrip van samenwerking tussen de betrokken bedrijven, sociale mediasites en rechtshandhaving, allemaal gericht op een doel van een betere consumentenbescherming."

Dit artikel is vertaald uit het Engels en eerder gepubliceerd op FashionUnited.com